Гринвуд забил 15 голов в 24 матчах Лиги 1 за «Марсель» и идет вторым в списке бомбардиров
Мэйсон Гринвуд проводит самый результативный сезон в карьере.
Вингер «Марселя» сегодня забил «Нанту» в матче 24-го тура Лиги 1.
Теперь на счету англичанина, перешедшего летом из «Манчестер Юнайтед», 15 голов в чемпионате Франции. Он идет вторым в списке бомбардиров, уступая лишь Усману Дембеле из «ПСЖ» (18 мячей).
Ранее Гринвуд не забивал больше 10 голов за один чемпионат. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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