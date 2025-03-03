Гринвуд забил 15 голов в 24 матчах Лиги 1 за «Марсель» и идет вторым в списке бомбардиров

Мэйсон Гринвуд проводит самый результативный сезон в карьере.

Вингер «Марселя » сегодня забил «Нанту » в матче 24-го тура Лиги 1.

Теперь на счету англичанина, перешедшего летом из «Манчестер Юнайтед », 15 голов в чемпионате Франции. Он идет вторым в списке бомбардиров, уступая лишь Усману Дембеле из «ПСЖ» (18 мячей).

Ранее Гринвуд не забивал больше 10 голов за один чемпионат. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .