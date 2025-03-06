Гринвуд подал документы о переходе в сборную Ямайки. У Мэйсона один матч за Англию – в 2020-м
Мэйсон Гринвуд принял решение выступать за сборную Ямайки.
Вингер «Марселя» сделал официальный запрос о смене спортивного гражданства. Об этом сообщил исполнительный директор Футбольной ассоциации Англии Марк Буллингем.
Гринвуд провел одну игру в составе сборной Англии – в сентябре 2020 года. В августе 2024-го он начал процесс перехода в сборную Ямайки и теперь не может быть вызван в английскую команду.
В этом сезоне 23-летний футболист забил 15 голов в 24 играх Лиги 1. Подробно со статистикой одного из лучших бомбардиров чемпионата Франции можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: The Athletic
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