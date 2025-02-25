В Лиге 1 сменилось 5 фаворитов гонки бомбардиров с начала сезона. Дембеле – новый лидер у букмекеров

Усман Дембеле станет лучшим бомбардиром сезона Лиги 1, считают букмекеры.

Нападающий «ПСЖ» лидирует в бомбардирской гонке с 17 голами. Букмекеры дают коэффициент 1.70 на то, что он выиграет гонку.

По ходу сезона в чемпионате Франции сменилось сразу 5 букмекерских фаворитов гонки бомбардиров – такого не было ни в одной другой топ-лиге:

Гонсалу Рамуш – фаворит перед началом сезона за 4.50

Брэдли Барколя – лидер после 11-го тура за 3.50

Джонатан Дэвид – фаворит после первого круга за 2.60

Мэйсон Гринвуд – лидер по раскладам после 20 туров за 2.70

Усман Дембеле – действующий фаворит за 1.70

Ставки на Спортсе

Дембеле – монстр года. Теперь уже и в гонке бомбардиров лидирует!