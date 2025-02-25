В Лиге 1 сменилось 5 фаворитов гонки бомбардиров с начала сезона. Дембеле – новый лидер у букмекеров
Усман Дембеле станет лучшим бомбардиром сезона Лиги 1, считают букмекеры.
Нападающий «ПСЖ» лидирует в бомбардирской гонке с 17 голами. Букмекеры дают коэффициент 1.70 на то, что он выиграет гонку.
По ходу сезона в чемпионате Франции сменилось сразу 5 букмекерских фаворитов гонки бомбардиров – такого не было ни в одной другой топ-лиге:
Гонсалу Рамуш – фаворит перед началом сезона за 4.50
Брэдли Барколя – лидер после 11-го тура за 3.50
Джонатан Дэвид – фаворит после первого круга за 2.60
Мэйсон Гринвуд – лидер по раскладам после 20 туров за 2.70
Усман Дембеле – действующий фаворит за 1.70
Дембеле – монстр года. Теперь уже и в гонке бомбардиров лидирует!
Опубликовал: Кирилл Михайлов
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