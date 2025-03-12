Лончар согласен, что Дзюба для российского футбола как Роналду – для мирового: «Когда был ребенком, смотрел Артема по телевизору, а теперь играю с ним в одной команде. Это большая честь»

Стефан Лончар высоко отозвался об Артеме Дзюбе.

В воскресенье 36‑летний Дзюба забил 234‑й гол в карьере, опередил Александра Кержакова и единолично стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола.

– С кем можно сравнить статус Дзюбы? Можно условно сказать, что он для российского футбола как Криштиану Роналду для мирового?

– Да, можем так говорить, конечно. Но вообще мне странно говорить что‑либо про Дзюбу: когда я был только ребенком, смотрел Дзюбу на экране телевизора, а теперь играю с ним в одной команде. Поверьте, это для меня большая честь, – сказал полузащитник «Акрона ».