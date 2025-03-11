Дзюба признался, что ел корм для животных и упавшую на пол еду, подглядывал за соседями и читал чужие сообщения. Артем поучаствовал в игре «Было или не было»
Артем Дзюба поучаствовал в игре «Было или не было».
Нападающий «Акрона», отвечая на вопросы, признал, что участвовал в драках, называл девушку «малыш», ел просроченные продукты, разбивал окно и убегал, передаривал подарки, плакал из-за фильма, подглядывал за соседями, пробовал корм для животных, выдумывал историю, чтобы впечатлить девушку, ел еду, которая упала на пол, играл в «Бутылочку» и читал чужие сообщения.
В то же время Дзюба заявил, что не ел лягушек и не флиртовал ради выгоды.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал Фонбет Кубка России
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