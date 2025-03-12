Ван Дейк о вылете «Ливерпуля» от «ПСЖ» в ЛЧ: «Все было в наших руках после игры в Париже. Сегодня мы сыграли хорошо, но покидаем турнир»

Вирджил ван Дейк поделился мыслями после вылета «Ливерпуля» из ЛЧ.

Мерсисайдцы проиграли «ПСЖ » в 1/8 финала (1:1 – общий счет, 1:4 – по пенальти).

«Это была очень напряженная, великолепная игра, частью которой было приятно быть. Все было в наших руках после того, что мы показали в Париже. К сожалению, мы вылетели по пенальти – такова реальность. В первом тайме мы создавали опасные моменты, но у «ПСЖ» тоже есть качество, чтобы их создавать. В итоге все свелось к пенальти.

Мы играли довольно хорошо и, конечно, хотели пройти как можно дальше, но знали, что против «ПСЖ» это будет непросто. В Париже у нас были трудности, но мы победили. Сегодня мы увидели очень хороший «Ливерпуль », но мы вылетели из турнира.

Когда усталость накрывает обе команды, игра становится более открытой. Особенно в основное время мы сыграли очень хорошо. Можно говорить об этом матче бесконечно, но реальность такова – мы вылетели из турнира», – сказал защитник «Ливерпуля» в интервью Amazon Prime Video.