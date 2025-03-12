Риоло о «ПСЖ» в ЛЧ: «Пройти «Ливерпуль» на «Энфилде», который считался лучшим, – настоящий подвиг. Каждый год случается великий матч, в прошлом был четвертьфинал против «Барселоны»

Журналист Риоло назвал подвигом победу «ПСЖ» над «Ливерпулем» в ЛЧ.

Парижане прошли в 1/4 финала, победив в серии пенальти (1:1 по сумме двух матчей, 4:1 по пенальти).

«Пройти дальше вот так, на «Энфилде», против команды, которая до этого считалась лучшей – по крайней мере, она была лучшей в этой новой групповой стадии Лиги чемпионов, – это невероятное достижение, настоящий подвиг. Это что-то из ряда вон выходящее.

Каждый год случается какой-то великий матч. В прошлом году таким был ответный четвертьфинал против «Барселоны». Дальше для «ПСЖ» все, конечно, не всегда заканчивается хорошо. Но в этом году, безусловно, надежды много. Каждый год есть надежда, но в этом ее чуть больше.

Конечно, мы снова начнем верить. Образ, который создает ПСЖ в этом году, немного другой, хотя и в прошлом сезоне после двух матчей против «Барселоны» тоже была эта сплоченность и очень красивый образ. Правда, все плохо закончилось против «Дортмунда» [в полуфинале]... Но сегодня это было фантастически.

Так что все смотрят в календарь и говорят: следующий соперник – «Астон Вилла ». Честно говоря, это никого не заставляет мечтать. Это не завсегдатай Лиги чемпионов, не топ-клуб, так что все уже мысленно переносятся в полуфинал, где, возможно, будет «Реал Мадрид». Все начинают мечтать – и это вполне понятно», – сказал журналист Даниэль Риоло в программе Apolline Matin.