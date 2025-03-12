Слот о «ПСЖ»: «Они могут выиграть ЛЧ, но есть и другие команды, способные на это – «Барса», Реал», «Арсенал», «Бавария». Удача и судейство могут сыграть свою роль»
«Ливерпуль» уступил «ПСЖ» в 1/8 финала (1:1 – общий счет, 1:4 – по пенальти).
– Да, они могут выиграть Лигу чемпионов. Но, к сожалению для них, они не единственная команда, которая может это сделать. Впереди два матча, и удача тоже может сыграть свою роль.
В чемпионате побеждает команда, которая была лучшей на протяжении всего сезона, но труднее сказать то же самое, когда речь идет о двух матчах, в которых на результат могут повлиять удача и судейские решения. К счастью, нам повезло, что на матчах в Париже и здесь работали отличные арбитры.
Они могут [выиграть Лигу чемпионов], но есть и другие команды. Если они продолжат так играть, и все [игроки] останутся в форме, то у них очень хорошие шансы.
– Считаете ли вы «ПСЖ» фаворитом турнира?
– Я играл не со всеми командами, на данный момент мне нравится «Барса». У «Арсенала» очень хорошая команда, как и у «Реала», «Бавария» тоже впечатляет. Борьба будет трудной, как и в этот раз, и если серия пенальти повторится в дальнейшем, то, возможно, победит другая команда. Это один из самых богатых клубов в Европе, поэтому неудивительно, что они каждый год борются за победу в Лиге чемпионов, – сказал главный тренер «Ливерпуля».
Слот сменил автобус на спорткар, но для прохода «ПСЖ» не хватило бензина. На чем выехал Энрике?
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий