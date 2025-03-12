Приоритет Погба – вернуться в топ-лигу Европы. Им интересуются «Марсель», «Фиорентина» и клубы Ла Лиги

Поль Погба после истечения бана хотел бы играть в Европе.

Срок дисквалификации француза за нарушение антидопинговых правил истек 10 марта.

Французский футболист ограничен в выборе, так как он может подписать контракт только с клубами МЛС, где окно закрывается 23 апреля, или японской лиги – там трансферное окно закрывается 26 марта.

По данным ESPN, Погба считает приоритетным возвращение в одну из высших лиг Европы, хотя он также открыт для различных вариантов и уже разговаривал с совладельцем «Интер Майами» Дэвидом Бекхэмом.

В последние месяцы к нему уже проявляли интерес несколько клубов, включая «Марсель» из Лиги 1, «Фиорентину» из Серии А и ряд команд Ла Лиги. Погба также отклонил предложения из саудовской лиги и чемпионата Бразилии.