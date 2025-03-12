Итальянский ресторан в Мадриде, в который инвестировали Роналду и Надаль, закрылся
Закрылся ресторан, в который инвестировали Криштиану Роналду и Рафаэль Надаль.
Речь идет об итальянском ресторане Toto в Мадриде, известным пастой. Ресторан проработал три года.
Ресторан был частью Tatel Group, где инвесторами выступали Надаль, форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду, а также испанские баскетболисты Руди Фернандес и Пау Газоль.
У Tatel Group остаются ресторан в Дубае и Абу-Даби.
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