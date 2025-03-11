Мартинес о Роналду: «Его талант неоспорим, Криштиану – один из лучших в истории футбола. Но больше всего выделяется его преданность делу. Его страсть представлять Португалию заразительна»
«За эти годы я научился оценивать игроков по трем ключевым аспектам: их индивидуальный талант, их опыт, их отношение и преданность делу. Когда я говорю о таком игроке, как Криштиану Роналду, я также оцениваю его на основе этих трех ключевых аспектов.
Его талант неоспорим, он один из лучших в истории футбола. Его опыт также уникален: он единственный игрок, выступивший на шести чемпионатах Европы и сыгравший более 200 матчей на уровне сборных.
Но что выделяется больше всего, так это его преданность делу. Его страсть представлять Португалию заразительна и мотивирует всю команду. Сегодня его вызывают в состав не за то, кем он был, а за то, кем он остается: лучшим бомбардиром с 17 голами в 21 матче, которые мы провели за два года», – сказал главный тренер сборной Португалии.
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