Мартинес о Роналду: «Его талант неоспорим, Криштиану – один из лучших в истории футбола. Но больше всего выделяется его преданность делу. Его страсть представлять Португалию заразительна»

Роберто Мартинес рассказал, почему ценит преданность делу у Криштиану Роналду.

«За эти годы я научился оценивать игроков по трем ключевым аспектам: их индивидуальный талант, их опыт, их отношение и преданность делу. Когда я говорю о таком игроке, как Криштиану Роналду , я также оцениваю его на основе этих трех ключевых аспектов.

Его талант неоспорим, он один из лучших в истории футбола. Его опыт также уникален: он единственный игрок, выступивший на шести чемпионатах Европы и сыгравший более 200 матчей на уровне сборных.

Но что выделяется больше всего, так это его преданность делу. Его страсть представлять Португалию заразительна и мотивирует всю команду. Сегодня его вызывают в состав не за то, кем он был, а за то, кем он остается: лучшим бомбардиром с 17 голами в 21 матче, которые мы провели за два года», – сказал главный тренер сборной Португалии .