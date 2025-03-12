Гендиректор «Динамо» об «Аль-Насре» Роналду на Братском кубке: «Команда статусная, попросят большой гонорар. Если экономика не сойдется, отметем вариант с их приглашением»

Гендиректор «Динамо» высказался о возможном приглашении «Аль-Насра» в Россию.

Летом 2025 года в Москве пройдет Братский кубок. Ожидается, что наряду с российскими в турнире примут участие иностранные клубы.

– Как оцените вероятность участия «Аль-Насра» в Братском Кубке оптимальным составом – с Роналду и другими звездами?

– Мы прорабатываем много вариантов проведения Братского Кубка. Все увидите, когда турнир будет проработан.

– «Аль-Наср» – один из возможных участников?

– Мы общались с их представителями. Понятно, что команда статусная. Скорее всего, попросят большой гонорар. Вопрос в том, что турнир — коммерческий. Нам важно, чтобы экономика была положительная.

Если экономика не сойдется, то вариант с приглашением «Аль-Насра» отметем, – сказал Павел Пивоваров .

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