Гендиректор «Динамо» об «Аль-Насре» Роналду на Братском кубке: «Команда статусная, попросят большой гонорар. Если экономика не сойдется, отметем вариант с их приглашением»
Летом 2025 года в Москве пройдет Братский кубок. Ожидается, что наряду с российскими в турнире примут участие иностранные клубы.
– Как оцените вероятность участия «Аль-Насра» в Братском Кубке оптимальным составом – с Роналду и другими звездами?
– Мы прорабатываем много вариантов проведения Братского Кубка. Все увидите, когда турнир будет проработан.
– «Аль-Наср» – один из возможных участников?
– Мы общались с их представителями. Понятно, что команда статусная. Скорее всего, попросят большой гонорар. Вопрос в том, что турнир — коммерческий. Нам важно, чтобы экономика была положительная.
Если экономика не сойдется, то вариант с приглашением «Аль-Насра» отметем, – сказал Павел Пивоваров.
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