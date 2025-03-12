Ширер о нехватке «девяток»: «Салах, Месси, ранний Роналду – этот стиль привлекательнее, это не так сложно, как играть на острие. Дети предпочитают позиции, где можно обводить и много забивать.

Алан Ширер порассуждал на тему исчезновения «девяток» в футболе.

«Мы обсуждали в групповом чате: что случилось с «девятками»? Их осталось так мало. Думаю, это связано с небольшими тактическими изменениями в футболе. Когда мы играли, всегда было два нападающих, два человека впереди, верно? Иногда один действовал чуть глубже, иногда другой, но они чередовались. Чаще всего это был один высокий игрок и один поменьше, но это была именно связка, и все хотели быть «девяткой», центральным нападающим, как мы их тогда чаще называли.

А сейчас большинство команд играют с тремя форвардами, разве не так? Один слева, один справа, но они уже не совсем вингеры, так что лучшие игроки оказываются на флангах.

Возьмем, к примеру, Салаха , даже Месси , Роналду , прежде чем он окончательно стал «девяткой». Думаю, этот стиль игры теперь выглядит более привлекательным, потому что ты чаще атакуешь, двигаясь навстречу игре. Это не так сложно, как играть на острие.

Может, дети сегодня предпочитают эти позиции, где можно обводить соперников, идти в дриблинг, но при этом забивать много голов, ведь ты уже не «застрял» на фланге, как в старой схеме 4-4-2. Возможно, это и есть причина. Конечно, в мировом футболе по-прежнему есть отличные «девятки», но если вернуться на 10, а то и 20 лет назад, их было гораздо больше», – сказал бывший нападающий «Ньюкасла».