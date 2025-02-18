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Руслан Нигматуллин: «Матч России и США – прекрасная идея, две великие державы должны дружить. Можно сыграть в Саудовской Аравии, где встречаются наши политики»

Руслан Нигматуллин поддержал идею проведения матча между Россией и США.

«Провести матч между сборными России и США будет прекрасной идеей. Сейчас сборная США готовится к домашнему чемпионату мира. У них хорошие и качественные футболисты.

Если такой матч получится организовать – будет круто! США станут одним из первых соперников, против которого будет интересно играть.

На данный момент Европа с большим напряжением следит за отношениями между Россией и США. Наверное, такой матч вряд ли получится организовать в Европе. Возможно, можно будет сыграть в Саудовской Аравии, где проходит встреча наших политиков.

Я очень рад, что сейчас ситуация меняется в лучшую сторону. Две великие державы должны дружить. Буду рад, если отношения стран в спорте будут тесными», – сказал бывший вратарь сборной России Нигматуллин.

Матч-агент ФИФА об игре сборных США и России: «Отличная идея. Не думаю, что это сложно – нужно больше деталей и официальное письмо РФС»

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Metaratings
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