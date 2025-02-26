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  • Адвокат Нигматуллина о суде по разделу имущества: «Елена отказывается от мирового соглашения. Она затягивает процесс. Решение будет в пользу Руслана, уверены»
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Адвокат Нигматуллина о суде по разделу имущества: «Елена отказывается от мирового соглашения. Она затягивает процесс. Решение будет в пользу Руслана, уверены»

Экс-супруга Руслана Нигматуллина подаст встречный иск по разделу имущества.

Бывшие супруги через суд решают вопросы о разделе двух квартир, находящихся в Москве и Майами, а также парковочных мест. Ранее экс‑вратарь сборной России заявил, что Елена забрала всю сумму от проданной квартиры в Москве за 121 миллион рублей, также она претендует на 50% от квартиры в Майами, оформленной на них обоих.

Сегодня стало известно, что Преображенский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство бывшей супруги Нигматуллина для подготовки встречного иска по делу о разделе совместно нажитого имущества. Заседание суд перенес на 20 марта. Адвокат экс-голкипера Нанэ Арутюнян прокомментировала это решение.

– Состоялось очередное судебное заседание. Представитель ответчика, Елены, заявил ходатайство об отложении заседания для подготовки правовой позиции по делу. В целях определения объема имущественной массы суд направил запросы, но ответа не поступило, это стало основанием для отложения.

Мы хотели урегулировать вопрос мировым соглашением, но Елена отказывается его подписывать. Она предлагает снять меры, наложенные судом. Мы пытаемся донести до Елены, что с точки зрения закона это невозможно. Третьим лицом к делу привлекли отца Елены. Его не известили о необходимости явки в суд.

– Руслан был согласен на деление 70/30 в его пользу?

– Там постоянно меняются условия, не могу комментировать. Руслан делает все возможное для достижения компромисса.

– Как вышло, что все деньги оказались у Елены?

– Елена с согласия Руслана продала общую квартиру, которая была нажита во время брака. Она была титульным собственником, порядка 120 миллионов рублей поступили на ее счет. Елена эту сумму равными траншами перечисляла отцу начиная с июня‑июля. Она отказывается компенсировать половину стоимости, поэтому Руслан обратился в суд.

Решение, естественно, будет вынесено в пользу Руслана, мы уверены. Елена, на наш взгляд, затягивает процесс. Получить решение суда – полдела, нужно еще его исполнить, – сказала Арутюнян.

Нигматуллин о разделе имущества из-за развода: «Я проигрываю около 200 млн – договорились, что жена перечислит половину за квартиру в Майами, доверился. Не предлагал брачный договор, верил в любовь»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
светская хроника
девушки и спорт
деньги
logoРуслан Нигматуллин
logoпремьер-лига Россия
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