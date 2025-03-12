Флик про 3:1 с «Бенфикой»: «Барса» контролировала игру и могла забить еще парочку голов. Раз Рафинья называет нас претендентами на победу в ЛЧ, игроки уверены в том, что мы делаем, это хорошо»

Ханс-Дитер Флик рад победе над «Бенфикой» (3:1).

«Бенфика » – очень хорошая команда, ее тренер великолепно поработал. Я с уважением отношусь к тому, что она сегодня показала.

Мы контролировали мяч, контролировали игру и, думаю, могли забить еще парочку голов. Но я рад, что мы прошли в четвертьфинал.

Если Рафинья называет нас претендентами на победу в Лиге чемпионов, это значит, что игроки уверены в том, что мы делаем и чего можем добиться, а это хорошо.

Но мое дело – сохранять спокойствие и думать о том, что будет дальше», – сказал главный тренер «Барселоны».