Флик про 3:1 с «Бенфикой»: «Барса» контролировала игру и могла забить еще парочку голов. Раз Рафинья называет нас претендентами на победу в ЛЧ, игроки уверены в том, что мы делаем, это хорошо»
Ханс-Дитер Флик рад победе над «Бенфикой» (3:1).
«Бенфика» – очень хорошая команда, ее тренер великолепно поработал. Я с уважением отношусь к тому, что она сегодня показала.
Мы контролировали мяч, контролировали игру и, думаю, могли забить еще парочку голов. Но я рад, что мы прошли в четвертьфинал.
Если Рафинья называет нас претендентами на победу в Лиге чемпионов, это значит, что игроки уверены в том, что мы делаем и чего можем добиться, а это хорошо.
Но мое дело – сохранять спокойствие и думать о том, что будет дальше», – сказал главный тренер «Барселоны».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт УЕФА
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