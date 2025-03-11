Флик выиграл 24 из 28 матчей во главе «Барселоны» и «Баварии» в ЛЧ. Общий счет – 89:28

Ханс-Дитер Флик выиграл 85% матчей в Лиге чемпионов.

Сегодня «Барселона » под его руководством победила «Бенфику» (3:1) в 1/8 финала.

За время работы в каталонском клубе и в «Баварии» (2019-2021) Флик провел в ЛЧ 28 игр. Выиграть удалось 24, также были ничья с «Атлетико» в 2020 году, поражение от «ПСЖ» в 2021-м, поражение от «Монако» в 2024-м, ничья с «Аталантой» в 2025-м.

Команды Флика забили 89 голов и пропустили 28.