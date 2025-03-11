«Барселона» в 24-й раз вышла в четвертьфинал ЛЧ. Больше лишь у «Реала» и «Баварии»

Лишь два клуба доходят до четвертьфинала Лиги чемпионов чаще «Барселоны».

В этом сезоне команда Ханси Флика прошла 1/8 финала, дважды обыграв «Бенфику» (1:0 и 3:1).

Всего у «блауграны» 24 четвертьфинала в Лиге чемпионов и Кубке европейских чемпионов, в том числе 19 начиная с 2000 года. Больше только у «Реала » (39) и «Баварии» (34).

Следующим соперником «Барселоны» станут «Лилль» или «Боруссия».