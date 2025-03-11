Дембеле забил 29 голов за клуб в этом сезоне – больше, чем за 5 предыдущих вместе

Усман Дембеле забил 29 голов – больше, чем когда-либо в карьере.

Вингер «ПСЖ» открыл счет на 12-й минуте матча с «Ливерпулем » в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Француз забил уже 29-й гол в клубных турнирах текущего сезона. За предыдущие пять сезонов в составе «ПСЖ » и «Барселоны» у него было в общей сложности 28 мячей.

Подробно со статистикой Дембеле можно ознакомиться здесь .