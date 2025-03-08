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У Дембеле 28 голов за клуб в этом сезоне – как в 5 предыдущих вместе

Усман Дембеле в этом сезоне уже забил больше, чем за несколько предшествующих.

Вингер «ПСЖ» сделал дубль в добавленное ко второму время в игре против «Ренна» (4:1) в 25-м туре чемпионата Франции.

Дембеле отметился 28 голами за парижан в различных турнирах. За пять предыдущих сезонов Усман забил за «ПСЖ» и «Барселону» в общей сложности ровно столько же.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoУсман Дембеле
logoлига 1 Франция
logoЛа Лига
logoБарселона
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