У Дембеле 28 голов за клуб в этом сезоне – как в 5 предыдущих вместе

Усман Дембеле в этом сезоне уже забил больше, чем за несколько предшествующих.

Вингер «ПСЖ» сделал дубль в добавленное ко второму время в игре против «Ренна » (4:1) в 25-м туре чемпионата Франции. Дембеле отметился 28 голами за парижан в различных турнирах. За пять предыдущих сезонов Усман забил за «ПСЖ » и «Барселону» в общей сложности ровно столько же.