Ямаль повторил рекорд Дракслера по матчам в плей-офф ЛЧ до 18 лет – 6 игр
Ламин Ямаль повторил рекорд Лиги чемпионов по матчам для игроков до 18 лет.
17-летний вингер «Барселоны» вышел в стартовом составе на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Бенфики».
Это шестая игра Ямаля в плей-офф ЛЧ.
Испанец повторил рекорд Юлиана Дракслера по количеству матчей в плей-офф главного еврокубка до 18 лет.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Squawka
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