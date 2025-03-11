Ямаль повторил рекорд Дракслера по матчам в плей-офф ЛЧ до 18 лет – 6 игр

Ламин Ямаль повторил рекорд Лиги чемпионов по матчам для игроков до 18 лет.

17-летний вингер «Барселоны» вышел в стартовом составе на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Бенфики». Это шестая игра Ямаля в плей-офф ЛЧ. Испанец повторил рекорд Юлиана Дракслера по количеству матчей в плей-офф главного еврокубка до 18 лет.