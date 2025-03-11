У Ямаля 28 (12+16) очков в 37 матчах сезона. Вингер «Барсы» забил и ассистировал Рафинье в игре с «Бенфикой»

Ламин Ямаль набрал 28 очков по «гол+пас» в этом сезоне.

Вингер «Барселоны» забил и ассистировал Рафинье в ответном матче с «Бенфикой» в 1/8 финала Лиги чемпионов (2:1, первый тайм).

На счету 17-летнего футболиста 12 забитых мячей и 16 результативных передач в 37 матчах за каталонский клуб в текущем сезоне.

Подробную статистику Ямаля можно найти здесь .