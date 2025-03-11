Санчо еще не согласовал с «Челси» контракт. Лондонцы могут вернуть его в «МЮ» с выплатой штрафа либо выкупить и перепродать, если не договорятся с вингером (Daily Mail)

Джейдон Санчо еще может вернуться в «Манчестер Юнайтед».

Daily Mail утверждает, что вингер, арендованный «Челси » с обязательным выкупом за 25 млн фунтов, до сих пор не согласовал с «синими» контракт.

Если стороны так и не договорятся, у лондонцев будет два варианта: либо вернуть футболиста «МЮ », выплатив крупный штраф, либо выкупить и перепродать.

В этом сезоне Санчо провел 22 матча в АПЛ и сделал 4 голевых паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .