Санчо еще не согласовал с «Челси» контракт. Лондонцы могут вернуть его в «МЮ» с выплатой штрафа либо выкупить и перепродать, если не договорятся с вингером (Daily Mail)
Джейдон Санчо еще может вернуться в «Манчестер Юнайтед».
Daily Mail утверждает, что вингер, арендованный «Челси» с обязательным выкупом за 25 млн фунтов, до сих пор не согласовал с «синими» контракт.
Если стороны так и не договорятся, у лондонцев будет два варианта: либо вернуть футболиста «МЮ», выплатив крупный штраф, либо выкупить и перепродать.
В этом сезоне Санчо провел 22 матча в АПЛ и сделал 4 голевых паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Daily Mail
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