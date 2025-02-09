Санчо назвал Роналду сильнейшим из партнеров: «Играть с ним было честью для меня. Его менталитет вдохновлял. Все, о чем Криштиану говорит в интервью, – правда»
Джейдон Санчо тепло отозвался о Криштиану Роналду.
«Я играл со многими сильными футболистами, но если бы мне пришлось выбрать кого-то одного, то это был бы Криштиану Роналду. Все, о чем он говорит в своих интервью, – это правда. Играть с ним было честью для меня.
Его менталитет, то, как он тренировался, как выходил на игры, действительно вдохновляло», – сказал вингер «Челси» в интервью Sky Sports.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Manchester Evening News
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