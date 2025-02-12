Паркер о Санчо, написавшем Рэшфорду «свобода»: «Он напоминает слабого мальчонку, который использует кого-то, чтобы высказать свои обиды. Маркусу нельзя ввязываться в эту ерунду»
Ранее вингер «Челси», принадлежащий «Манчестер Юнайтед», прокомментировал публикацию экс-партнера по команде о его дебюте за «Астон Виллу». Санчо написал Рэшфорду, выступающему за бирмингемский клуб на правах аренды: «Свобода 🙏🏻».
«Джейдон Санчо напоминает мне слабого мальчонку, который использует кого-то другого, чтобы высказать свои обиды. У него нет ни сил, ни власти, ни присутствия духа, чтобы сделать это самостоятельно, поэтому он пытается втянуть Рэшфорда в свой бардак.
Я надеюсь, Рэшфорд достаточно умен, чтобы держаться от этого подальше. Да и его PR-команда не должна позволять ему ввязываться в эту ерунду.
Он [Санчо] должен сосредоточиться на улучшении своей игры, а не на дальнейшем отчуждении. Санчо показывает себя слабым, ему нужно пристально взглянуть на себя», – сказал бывший защитник «МЮ».
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