Сычев о Сафонове: «Матвей сейчас на голову сильнее Доннаруммы. Хочется, чтобы он сыграл против «Ливерпуля» – это большой плюс для России»

Дмитрий Сычев считает, что Матвей Сафонов превосходит Джанлуиджи Доннарумму.

Сегодня «ПСЖ» сыграет с «Ливерпулем » в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. В первой игре парижане уступили со счетом 0:1 – Сафонов провел этот матч в запасе.

«Я не думаю, что нужно говорить про оценки Доннаруммы, главный тренер выбирает вратаря на этот матч, наверняка будет ставить того, кто сильнее

Все основные матчи, все статистические показатели, по пропущенным мячам говорят о том, что Сафонов в данный момент на голову сильнее Доннаруммы и обязан выходить в основном составе. Дальше знает только один главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике. Но хотелось бы, конечно, чтобы Матвей сыграл, чтобы посмотреть на него в таком серьезном матче. Это в любом случае большой плюс для России, вратарской школы, воспитанников академии «Краснодара», чтобы они понимали, куда стремиться.

Я думаю, что еще не все решено в этом противостоянии, мы помним предыдущий матч – у «ПСЖ» было большое преимущество, но футболисты не смогли реализовать моменты, а «Ливерпуль» в конце забил мяч, который не вытекал из логики игры. Но в этом и есть признак классной команды, когда игра складывается в гостях не лучшим образом, но удается достичь положительного результата. Конечно, возможны любые варианты, это футбол, но я все-таки думаю, что дальше пройдет «Ливерпуль».

Я думаю, что «Ливерпуль» не будет подстраиваться под «ПСЖ», наверняка будут держать в уме результат первой игры и не побегут вперед сломя голову. Но в то же время при своей игре они могут создать хороший гандикап для прохода дальше, тем более все здоровы. «ПСЖ» нужно будет прыгнуть на две головы выше», – сказал бывший игрок сборной России.