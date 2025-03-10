«Возмущаюсь, что в «ПСЖ» больше доверяют Доннарумме – у него было достаточно косячков. Рад, что Матвей играет в великом клубе». Экс-защитник «Краснодара» Сорокин о Сафонове
Российский голкипер в этом сезоне провел 12 матчей за французский клуб во всех турнирах.
«Классно, Мотя – молодец. Немного возмущаюсь, что в команде чуть больше доверяют Доннарумме. Все-таки у него косячков достаточно было, можно было бы побольше довериться Сафонову. Видимо, у вратарей своя каста там.
В целом я за него рад, здорово, что он играет в таком великом клубе, борется за самые высокие места, играет в Лиге чемпионов.
Он точно знает чего хочет, будет выгрызать свое место в составе», – сказал защитник «Кайрата» Егор Сорокин.
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