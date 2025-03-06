Сафонов о 0:1 от «Ливерпуля»: «Все больше осознаю, насколько результат несправедлив. В раздевалке «ПСЖ» не было досады, лишь непонимание: как это возможно? P. S. Что за день у Алиссона»

Матвей Сафонов посетовал по поводу поражения «ПСЖ» от «Ливерпуля».

Парижане превзошли «Ливерпуль » по ударам (28:2), по владению (65% против 35%), по угловым (14 против 2), а также по количеству атак (84 против 26), однако уступили со счетом 0:1 в первом матче 1/8 финала. Российский голкипер провел игру в запасе.

Ответная встреча пройдет 11 марта на «Энфилде».

«Эмоции после вчерашнего вечера утихли, и я все больше осознаю, насколько результат матча оказался несправедливым. Моя команда вышла с максимально боевым настроем. И я понимаю, что только из-за нашего напора и стремления к победе соперник не смог ничего показать. Но итог матча 0:1

В раздевалке даже не было досады. Лишь непонимание: как такое возможно?🤷🏻‍♂️ И ни у кого не было объяснения случившемуся. Но это футбол. И каждый понимает, что это наше испытание в два матча. Так что мы будем готовы в ответной встрече.🤝

P. S. Что за день у Алиссона », – написал голкипер «ПСЖ » в своем телеграм-канале.

«ПСЖ» доминировал (0 иронии!), но Слот наколдовал замены. «Ливерпуль» выиграл за счет них и Алиссона