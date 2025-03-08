Сафонов пропустил 7 голов в 12 матчах за «ПСЖ». У Матвея 6 сухих игр

Матвей Сафонов провел на ноль половину игр за «ПСЖ».

Россиянин отыграл весь матч против «Ренна » в 25-м туре Лиги 1 (4:1).

Это был 12-й матч Сафонова за парижан. В шести из них он пропускал голы.

Всего соперники «ПСЖ » 7 раз поражали ворота команды, когда их защищал Сафонов.