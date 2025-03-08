Сафонов пропустил 7 голов в 12 матчах за «ПСЖ». У Матвея 6 сухих игр
Матвей Сафонов провел на ноль половину игр за «ПСЖ».
Россиянин отыграл весь матч против «Ренна» в 25-м туре Лиги 1 (4:1).
Это был 12-й матч Сафонова за парижан. В шести из них он пропускал голы.
Всего соперники «ПСЖ» 7 раз поражали ворота команды, когда их защищал Сафонов.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Transfermarkt
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