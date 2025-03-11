ЭСК рассмотрит удаление Вендела в матче с «Факелом». Хавбек «Зенита» показал средний палец болельщикам

ЭСК РФС оценит красную Вендела в матче с «Факелом».

Напомним, полузащитник «Зенита» был удален за показанный средний палец в сторону болельщиков «Факела » в игре 20-го тура Мир РПЛ (2:0). Перед этим бразильца оскорбляли с трибуны и ухали, подражая обезьянам.

«Зенит » обратился в КДК РФС с просьбой отменить красную карточку Вендела . Вопрос будет рассмотрен на заседании 13 марта.

Этот эпизод также рассмотрит экспертно‑судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС).

КДК может наказать «Факел» матчем на нейтральном поле за расизм в адрес Вендела. Удаление хавбека «Зенита» останется в силе, скорее всего (Иван Карпов)

Вокруг Вендела горячо: «Зенит» хочет отменить красную и много говорит о расизме