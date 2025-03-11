ЭСК рассмотрит удаление Вендела в матче с «Факелом». Хавбек «Зенита» показал средний палец болельщикам
ЭСК РФС оценит красную Вендела в матче с «Факелом».
Напомним, полузащитник «Зенита» был удален за показанный средний палец в сторону болельщиков «Факела» в игре 20-го тура Мир РПЛ (2:0). Перед этим бразильца оскорбляли с трибуны и ухали, подражая обезьянам.
«Зенит» обратился в КДК РФС с просьбой отменить красную карточку Вендела. Вопрос будет рассмотрен на заседании 13 марта.
Этот эпизод также рассмотрит экспертно‑судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС).
КДК может наказать «Факел» матчем на нейтральном поле за расизм в адрес Вендела. Удаление хавбека «Зенита» останется в силе, скорее всего (Иван Карпов)
Вокруг Вендела горячо: «Зенит» хочет отменить красную и много говорит о расизме
Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: Матч ТВ
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