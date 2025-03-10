Флик о смерти врача «Барсы» Миньярро: «Тяжелый удар, Карлес был важной частью нашего успеха. Команда хочет посвятить себя ему – победа над «Бенфикой» будет очень важна»
В субботу из-за смерти врача «Барселоны» Карлеса Миньярро не состоялся матч 27-го тура Ла Лиги против «Осасуны» – игру перенесли на другой день. Президент каталонцев Жоан Лапорта сообщил, что Миньярро умер во время тренировки команды.
Завтра «Барселона» сыграет с «Бенфикой» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Первая игра завершилась победой «блауграны» со счетом 1:0.
– Как вы подходите к матчу с «Бенфикой» после смерти Карлеса Миньярро?
– Команда в порядке. Мы сосредоточены на игре. В Лиссабоне мы увидели, что они хороши в переходной фазе, и мы должны быть осторожны.
– Как вы справляетесь с потерей?
– Президент кое-что сказал в раздевалке в воскресенье, вчера я также разговаривал с командой. Потеря Карлеса стала тяжелым ударом, он был очень важной частью нашего успеха. Он будет поддерживать нас, где бы он ни находился. Вся команда хочет посвятить себя ему.
В этой ситуации очень важно победить. У команды все хорошо. Это важный момент для всех, мы хотим добиться успеха, – сказал главный тренер «Барселоны».
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