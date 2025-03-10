Тренер «Бенфики» о матче с «Барсой»: «Мы можем победить. Рафинья с заявкой на «Золотой мяч», Ямаль и Левандовски очень хороши, но и у нас есть высококачественные игроки»
Первый матч команд в 1/8 финала турнира закончился победой каталонцев, игравших в меньшинстве с середины первого тайма, со счетом 1:0.
– Флик сказал, что Рафинья будет бороться за «Золотой мяч». Что вы об этом думаете? Является ли «Барса» фаворитом на победу в Лиге чемпионов?
– Это отличная команда, но самое главное, говоря о фаворитах, не надо забывать, что у нас есть возможность показать нашу игру и победить.
У Рафиньи очень интересный путь, я уже знал его по времени в «Спортинге», и у меня была возможность сыграть против него, когда он был в «Лидсе». Он действительно очень хорош в «Барселоне». «Золотой мяч»? Кто знает?
– Как вы планируете остановить Ламина Ямаля?
– Наш взгляд на игру – это не просто опека одного игрока.
Это действительно очень хороший игрок, учитывая его возраст и талант, но, с другой стороны, есть Рафинья с заявкой на «Золотой мяч», а также форвард, который был одним из лучших в мире на протяжении многих лет. Эти трое очень хорошо сочетаются друг с другом; Левандовски опускается и совпадает в направлении с Ямалем, а в другом – с Рафиньей...
В общем, у всех троих очень хорошая динамика: они очень сильны в атаке из глубины, в игре один на один, в ударах из штрафной, в комбинациях, особенно когда полузащитники находят их между линиями... Они очень хороши, но у нас также есть высококачественные игроки.
Самое главное – независимо от каждого футболиста, и я думаю, что тренер «Барселоны» всегда смотрит на игру так же, как и мы, – это ответ, который мы должны дать как команда, коллектив. Знать, что мы должны иметь возможность защищаться, а затем, играя с мячом, знать, как искать места, уязвимые для «Барселоны» и наиболее благоприятные для нас, чтобы создать шансы для забитых мячей, – сказал главный тренер «Бенфики».
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