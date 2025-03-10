Флик считает Рафинью претендентом на «Золотой мяч»: «Безусловно – у него есть все качества хорошего игрока. Я рад, что он в «Барселоне»

Ханс-Дитер Флик назвал Рафинью одним из претендентов на «Золотой мяч».

– Рафинья претендует на «Золотой мяч»?

– Да, безусловно. Очевидно, он играет очень хорошо. Он всегда помогает нам своей скоростью и забитыми голами. В последних нескольких матчах это было особенно заметно. У него есть все качества хорошего игрока.

Когда он в атаке, вы можете видеть, насколько он хорош. Он очень сосредоточен. Я очень рад, что он в нашей команде, – сказал главный тренер «Барселоны» на пресс-конференции перед матчем с «Бенфикой» в Лиге чемпионов.