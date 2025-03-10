Пономарев о рекорде Дзюбы: «Симонян, Стрельцов, Федотов – более великие. Артем забивной, но класса нет. Молодец, но это не выдающееся достижение в сравнении с топами из других стран»

Владимир Пономарев высказался о рекорде Артем Дзюбы по голам.

Нападающий «Акрона » забил 234-й гол в матче 20-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» и стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола. Дзюба побил рекорд Александра Кержакова.

«Да, Дзюба много забивает, но у нас в стране были более великие нападающие – Симонян , Стрельцов , Федотов.

Артем молодец, но не великий, ничего выдающегося нет в этом достижении по сравнению с топовыми футболистами из других стран.

Дзюба забивной, но класса у нет. Он может продавить массой в штрафной, потолкаться, головой пробить, пас отдать», – заявил бывший защитник ЦСКА и сборной СССР.