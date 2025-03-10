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Слот о матче с «ПСЖ»: «Не все 27 ударов стали потрясающими сэйвами Алиссона – их было 2-3. Большинство их ударов были из-за пределов штрафной»

Арне Слот высказался о подходе к ответному матчу с «ПСЖ».

Первая игра 1/8 финала Лиги чемпионов завершилась победой «Ливерпуля» со счетом 1:0. Второй матч пройдет на «Энфилде» завтра, 11 марта.

«Мы стараемся играть в каждом матче так, чтобы попытаться победить – это мы пытались сделать на прошлой неделе. Мы не собирались все время играть так низко. Мы хотели провести другой матч, но иногда мы видим, что делают другие команды с помощью своих болельщиков.

Завтра мы хотим провести другую игру, но наше намерение всегда одно и то же. Мы не собираемся играть на ничью.

Мы просто хотим выиграть каждый матч и владеть мячом как можно больше – в гостях у «Сити» это было не так, с «ПСЖ» это было не так. Мы черпаем уверенность в домашней игре против «Сити», где мы владели мячом гораздо больше, и игра была гораздо более равной, чем у них в гостях.

И, конечно, все пишут о 27 ударах, и я их видел. Но если посмотреть на все 27 ударов, то не все из них стали потрясающими сэйвами Алиссона – у него было два или три невероятных сэйва, но большинство их ударов были нанесены из-за пределов штрафной площади», – сказал главный тренер «Ливерпуля».

Слот считает, что «Ливерпуль» должен провести лучший матч сезона против «ПСЖ»: «Это самая совершенная команда из всех, а мы играли с «Ман Сити» и «Арсеналом»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт «Ливерпуля»
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