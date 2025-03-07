Слот о победе над «ПСЖ»: «Ливерпулю» очень сильно повезло. Но Майкл Джордан сказал однажды: «Чем больше ты работаешь, тем больше тебе везет»
Арне Слот процитировал Майкла Джордана, говоря о победе «Ливерпуля» над «ПСЖ».
«Ливерпуль» обыграл «ПСЖ» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:0), забив на 87-й минуте. Парижане превзошли соперника по ударам (28:2) и по угловым (14:2).
«Я бы не сказал, что нам немного повезло. Нам очень сильно повезло. Но Майкл Джордан сказал однажды: «Чем больше ты работаешь, тем больше тебе везет». И это самый большой комплимент, который можно сделать игрокам.
Они невероятно много работали. Я думаю, что во втором тайме мы не контролировали мяч, мы вообще не были доминирующей командой, но мы контролировали «ПСЖ» лучше, чем в первом тайме», – сказал тренер мерсисайдцев.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: BBC
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