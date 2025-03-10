Робертсон о «ПСЖ»: «Исключительная команда, сильнейший соперник в этом сезоне. «Ливерпуль» должен играть лучше – нельзя каждый раз рассчитывать на матч жизни от Алиссона»

Эндрю Робертсон высказался о предстоящей игре в Лиге чемпионов с «ПСЖ».

В первом матче 1/8 финала «Ливерпуль » одержал гостевую победу со счетом 1:0. Ответная встреча пройдет 11 марта.

«Они показали, насколько хороши могут быть. Это исключительная команда – возможно, сильнейший соперник из тех, с которыми мы играли в этом сезоне.

Нам придется играть лучше, ведь мы не можем рассчитывать на то, что Алиссон будет каждый раз проводить матч жизни.

Мы не привыкли к такой разнице во владении мячом и по статистике ударов», – сказал защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон в интервью Liverpool Echo.

«ПСЖ» доминировал (0 иронии!), но Слот наколдовал замены. «Ливерпуль» выиграл за счет них и Алиссона