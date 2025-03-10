Слот считает, что «Ливерпуль» должен провести лучший матч сезона против «ПСЖ»: «Это самая совершенная команда из всех, а мы играли с «Ман Сити» и «Арсеналом»

Арне Слот считает «ПСЖ» самым совершенным соперником «Ливерпуля» в этом сезоне.

Команды проведут ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов завтра, 11 марта. Первая игра завершилась победой англичан со счетом 1:0.

О том, был ли он удивлен уровнем, продемонстрированным «ПСЖ» в первом матче

«Я совсем не был удивлен их игрой. Они произвели на меня большое впечатление. Перед игрой я посмотрел много их матчей, потому что у нас было больше времени, чем обычно, и я был действительно впечатлен интенсивностью их игры, сплоченностью команды, ротациями в центре поля. Это очень сплоченная команда, ее очень хорошо тренируют, и я думаю, что мы испытали это на себе в прошлую среду.

Некоторые говорили, что мы играли плохо, я не согласен – я думаю, что это соперник играл невероятно хорошо. Я не думаю, что в этом сезоне мы встречались с командой, которая сочетала бы в себе такое качество и такую интенсивность.

Но я думаю, что мы можем играть лучше. Я не говорю, что мы играли плохо или просто не очень хорошо, но мы все равно можем играть лучше, чем прошлой неделе, и завтра мы должны это доказать на глазах у наших болельщиков».

О том, нужно ли «Ливерпулю» провести лучший матч в сезоне

«Да, я действительно так думаю, потому что это самая совершенная команда из всех, с кем мы встречались. Что я имею в виду под словом «совершенная»? Мы встречались с «Арсеналом» и «Манчестер Сити», и дело не в том, что «ПСЖ» сильно превосходит их, а в интенсивности, с которой [парижане] играли, в сочетании с качеством, которым они обладают...

У них очень высокий уровень подготовки и отличный, очень, очень хороший тренер. Он позволяет команде играть так, что противостоять ей нелегко. Он выжимает максимум из каждого игрока, при нем команда демонстрирует невероятную работоспособность. Вот почему я думаю, что завтра мы должны быть в лучшей форме.

Но, например, в гостях у «Сити» мы не владели мячом, а дома сыграли с ними совсем по-другому».

О том, является ли этот матч самым важным для «Ливерпуля» в текущем сезоне

«Да, потому что это следующая игра. Потому что это следующий шаг, а следующий шаг всегда самый важный», – сказал главный тренер «Ливерпуля ».