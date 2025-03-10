Рэтклифф об Амориме: «Когда я прихожу на базу, выпиваю чашку кофе и рассказываю ему, что не так. А Рубен говорит, чтобы я #########. Он мне нравится»

Джим Рэтклифф рассказал об общении с Рубеном Аморимом.

«Мне очень, очень нравится Рубен. Он очень вдумчивый парень.

Каждый раз, когда я прихожу на тренировочную базу, я разговариваю с Рубеном . Я сажусь, выпиваю чашку кофе и рассказываю ему, что не так.

А он говорит, чтобы я ######### (отстал). Он мне нравится», – сказал совладелец «Манчестер Юнайтед» в интервью The Times.

Рэтклифф верит в Аморима: «Рубен проделывает отличную работу, учитывая состав и тот факт, что он пришел в середине сезона. Все ожидают чудес в одночасье, но так не бывает»