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  • Рэтклифф об Амориме: «Когда я прихожу на базу, выпиваю чашку кофе и рассказываю ему, что не так. А Рубен говорит, чтобы я #########. Он мне нравится»
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Рэтклифф об Амориме: «Когда я прихожу на базу, выпиваю чашку кофе и рассказываю ему, что не так. А Рубен говорит, чтобы я #########. Он мне нравится»

Джим Рэтклифф рассказал об общении с Рубеном Аморимом.

«Мне очень, очень нравится Рубен. Он очень вдумчивый парень.

Каждый раз, когда я прихожу на тренировочную базу, я разговариваю с Рубеном. Я сажусь, выпиваю чашку кофе и рассказываю ему, что не так.

А он говорит, чтобы я ######### (отстал). Он мне нравится», – сказал совладелец «Манчестер Юнайтед» в интервью The Times.

Рэтклифф верит в Аморима: «Рубен проделывает отличную работу, учитывая состав и тот факт, что он пришел в середине сезона. Все ожидают чудес в одночасье, но так не бывает»

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Бена Джейкобса
logoпремьер-лига Англия
logoРубен Аморим
Джим Рэтклифф
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