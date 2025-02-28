Реднапп об «МЮ»: «Они дерьмо сейчас. При Фергюсоне, может, Бруну мог бы попасть в состав, остальные – без шансов. Надеюсь, Амориму, дадут время»

Харри Реднапп назвал нынешний «Манчестер Юнайтед» дерьмовой командой.

«Я бы не сказал, что они безразличны, я бы просто сказал, что сейчас они дерьмо. Я не могу поверить, насколько они плохи.

Мне нравится тренер [Рубен Аморим ]. Нравится то, что я вижу в нем, но у него там много работы. Потребуется много-много-много времени, чтобы это изменить. Я наблюдал за ними на днях, они так слабы.

Оглядываясь на великие команды «Манчестер Юнайтед » при Фергюсоне , многие ли из этой команды могли бы хотя бы приблизиться к одному из тех составов? Может быть, Бруну Фернандеш мог бы попасть в состав. Остальные? Без шансов!

Это большая работа для него [Аморима], и я надеюсь, что они дадут ему время попытаться изменить ситуацию», – заявил экс-тренер «Тоттенхэма».