Попов об угловом ЦСКА перед голом «Химкам»: «ВАР либо спят, либо чай уходят заваривать, им вообще по барабану! Казните судью – он должен был заставить переставить мяч по правилам»

Алексей Попов считает, что ЦСКА забил гол «Химкам» с нарушением правил.

Команда Марко Николича победила «Химки» в 20-м туре Мир РПЛ (1:0), забив с углового на 93-минуте. Виллиан Роша замкнул подачу Миралема Пьянича.

Ранее сообщалось , что Пьянич мог разместить мяч вне углового сектора. Однако главный арбитр Рафаэль Шафеев не обратил на это внимания.

Видеоассистенты Василий Казарцев и Сергей Цыганок не имели права вмешаться в действия рефери, поскольку подобная ситуация вне их компетенции.

«ЦСКА победил заслуженно, но мяч при их угловом был установлен подальше, чем положено, хоть и незначительно. А подача была идеальной, плюс защитники «Химок» проспали.

Но кто тут не соблюдал правила – судья. Ну, казните судью тогда. К нему есть вопросы. Он должен был заставить переставить мяч при угловом. Судья виноват, он должен действовать по правилам игры. Боковой судья тоже должен был сигнализировать главному, что мяч стоит в неположенном месте.

Да и футболисты «Химок» должны головой думать, там же кто-то рядом стоял, он должен был сказать, что мяч установлен неправильно. Значит, «Химки » все устраивает.

Меня удивляет ВАР. Они либо спят там, либо чай уходят заваривать. Есть очевидные моменты, а они их не видят. Любой здравомыслящий понимает, что там сидят люди, которые могут подсказывать в наушник, потому что они все видят.

Они могли сказать, что мяч не на линии, подсказать главному судье, что надо перебить. Есть же наушник у ВАР, но они этого не делают. Те, кто там сидят, они просто не смотрят футбол. Им вообще по барабану!» – заявил экс-игрок «Рубина» Попов .