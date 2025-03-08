Артига о 0:1 с ЦСКА: «Химки» были ближе к поражению, чем к ничьей. Пропустили с углового, которого не было»

Франк Артига высказался о поражении от ЦСКА (0:1) в 20-м туре Мир РПЛ.

– После такого поражения сложно что‑то сказать. Для нас каждое очко как золото.

Во втором тайме было сложнее, команда немного устала. Надо быть честным: мы были ближе к поражению, чем к ничьей, но боролись.

Пропустили с углового, это не оправдание, но я считаю, что этого углового не было.

– Как команда может устать, когда только что были сборы?

– Мы играли против суперкоманды, которая должна бороться за титул.

Хотели атаковать, но поняли, что нужно защищаться. Скорее, это хорошая работа ЦСКА, чем плохая наша. ЦСКА заслужил победу, – сказал главный тренер «Химок».