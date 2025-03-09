Лапочкин о мяче вне углового сектора перед голевой подачей Пьянича: «Серьезная ошибка арбитров, они должны были проверить. Очень большие сомнения, что мяч проекцией касается линии»
– Мы обратили внимание на то, как Пьянич устанавливал мяч у угла поля, и, судя по всему, мяч и даже его проекция находятся не на нужном месте…
– По видео кажется, что мяч не в секторе. Конечно же это серьезная ошибка арбитров, они должны были проверить. Может быть, если мы поставим прямо камеру, и окажется, что мяч миллиметрами касается дуги, тогда это правильно. Но есть в этом очень большие сомнения, что мяч проекцией касается линии.
– Кто за этим должен следить?
– Обычно это ближний ассистент, который находится на линии. Он делает шаг в поле и смотрит. И если есть какие‑то сомнения, то он всегда говорит арбитру: «Сходи посмотри, я не уверен, что мяч в секторе».
В этом моменте точно должны были быть сомнения. ВАР в такие эпизоды не вмешивается, это исключительно вопрос судейской бригады, – сказал экс-арбитр.
Матч 20-го тура Мир РПЛ обслуживала бригада Рафаэля Шафеева.
Пьянич мог нарушить правила перед голом ЦСКА на 93-й «Химкам». Мяч, возможно, находится вне углового сектора перед подачей
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