Лапочкин о мяче вне углового сектора перед голевой подачей Пьянича: «Серьезная ошибка арбитров, они должны были проверить. Очень большие сомнения, что мяч проекцией касается линии»

Сергей Лапочкин указал на ошибку судей перед голом ЦСКА «Химкам» (1:0).

– Мы обратили внимание на то, как Пьянич устанавливал мяч у угла поля, и, судя по всему, мяч и даже его проекция находятся не на нужном месте…

– По видео кажется, что мяч не в секторе. Конечно же это серьезная ошибка арбитров, они должны были проверить. Может быть, если мы поставим прямо камеру, и окажется, что мяч миллиметрами касается дуги, тогда это правильно. Но есть в этом очень большие сомнения, что мяч проекцией касается линии.

– Кто за этим должен следить?

– Обычно это ближний ассистент, который находится на линии. Он делает шаг в поле и смотрит. И если есть какие‑то сомнения, то он всегда говорит арбитру: «Сходи посмотри, я не уверен, что мяч в секторе».

В этом моменте точно должны были быть сомнения. ВАР в такие эпизоды не вмешивается, это исключительно вопрос судейской бригады, – сказал экс-арбитр.

Матч 20-го тура Мир РПЛ обслуживала бригада Рафаэля Шафеева.

Пьянич мог нарушить правила перед голом ЦСКА на 93-й «Химкам». Мяч, возможно, находится вне углового сектора перед подачей