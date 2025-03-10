Матч России с Гренадой учтут в рейтинге ФИФА
Россия получит очки в рейтинге ФИФА за матч с Гренадой.
Товарищеская игра пройдет 19 марта на «ВТБ-Арене» в Москве.
«Матч будет учтен в рейтинге ФИФА», – сообщили в службе коммуникаций РФС.
25 марта Россия сыграет с командой Замбии, а в июне проведет матчи с командами Нигерии и Беларуси. Сообщалось, что эти игры также пойдут в зачет рейтинга ФИФА.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
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