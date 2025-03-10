Матч России с Гренадой учтут в рейтинге ФИФА

Россия получит очки в рейтинге ФИФА за матч с Гренадой.

Товарищеская игра пройдет 19 марта на «ВТБ-Арене» в Москве.

«Матч будет учтен в рейтинге ФИФА », – сообщили в службе коммуникаций РФС .

25 марта Россия сыграет с командой Замбии, а в июне проведет матчи с командами Нигерии и Беларуси. Сообщалось , что эти игры также пойдут в зачет рейтинга ФИФА.