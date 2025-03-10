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  • Кобелев о соперниках России в марте: «Сборная должна играть, но лучше не с Гренадой – двусторонка намного полезнее. Бесплатно билеты раздадут – и зрители придут»
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Кобелев о соперниках России в марте: «Сборная должна играть, но лучше не с Гренадой – двусторонка намного полезнее. Бесплатно билеты раздадут – и зрители придут»

Андрей Кобелев скептически оценил соперников сборной России по матчам в марте.

В ближайшую международную паузу Россия проведет два товарищеских матча на «ВТБ-Арене» в Москве – против Гренады 19 марта и против Замбии 25 марта.

– Играем с теми, с кем можем сыграть в этой ситуации.

– Не выглядит ли это как трата денег?

 – Я чужие деньги не считал, по деньгам – это к РФС вопрос.

С моей точки зрения, сборная должна играть, но если соперник – Гренада, то лучше не играть. Провести двухстороннюю игру намного полезнее, чем играть с такими соперниками.

– Придет ли зритель на матч?

– На периферии где-то, наверное, придет – все-таки сборная играет. Да и на «Динамо» в Москве, наверное, придут. Бесплатно билеты раздадут – и придут», – сказал экс-тренер «Динамо».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Metaratings
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