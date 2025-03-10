Колосков о матче России с Гренадой: «Осталось только Сент-Винсент пригласить, и будет полный комплект. Экзотики нашему футболу хватает»

Вячеслав Колосков иронично отреагировал на проведение матча России и Гренады.

В понедельник РФС объявил о товарищеском матче со сборной Гренады, игра состоится в Москве 19 марта на «ВТБ Арене».

«Прямо сказать, экзотики нашему футболу хватает. Даже не предполагал, что когда‑нибудь мы будем играть с Гренадой. Осталось только Сент‑Винсент пригласить, и тогда будет полный комплект с Брунеем и Гренадой.

Я уже говорил, что время такое, нужно находить какое‑то зерно. Карпин правильно сказал: лучше играть, чем не играть. Заодно и мы посмотрим, что такое Гренада, и команда наша на сборах побудет, можно два состава попробовать на двух играх.

Зритель наверняка придет, хоть и стадион не будет ломиться. При всем скромном, мягко говоря, уровне команды Гренады, здесь больше положительного, чем отрицательного. Опять же, будут рейтинговые очки, главное, что будут играть», – сказал почетный президент РФС.

25 марта команда Валерия Карпина сыграет со сборной Замбии, 6 июня проведет домашний матч с Нигерией, а 10 июня в гостях встретится с Беларусью.