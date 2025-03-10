Депутат Журова: «С Гренадой стоит сыграть хотя бы ради того, чтобы помахать российским флагом и послушать гимн. Людям хочется испытать патриотические эмоции»

Светлана Журова высказалась о проведении матча сборных России и Гренады.

Команды встретятся 19 марта в Москве. Гренада располагается на 174-й позиции в рейтинге ФИФА.

«Слушайте, футболистам нужно играть, болельщикам нужно смотреть. Это прекрасно! Я считаю, что с Гренадой стоит сыграть хотя бы ради того, чтобы помахать российским флагом и послушать гимн России. Россиянам же также хочется проявить национальную гордость, испытать патриотические эмоции. Люди смогут прийти на стадион, хорошо провести время.

В прошлом году национальная сборная тоже играла против не самых сильных команд, но ведь была потрясающая атмосфера на трибунах. Лично мне очень понравилось. То есть мартовские игры – это не столько про футбол, сколько про возможность поболеть за своих», – сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова.