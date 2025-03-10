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  • Орлов о «Спартаке» и 1:2 с «Рубином»: «Почему не подписали Даку, а сделали ставку на Гарсию? Реализация албанца решила исход, это игрок уровня Кордобы»
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Орлов о «Спартаке» и 1:2 с «Рубином»: «Почему не подписали Даку, а сделали ставку на Гарсию? Реализация албанца решила исход, это игрок уровня Кордобы»

Геннадий Орлов считает, что «Спартаку» следовало купить Мирлинда Даку.

Форвард «Рубина» сделал дубль в матче с красно-белыми (2:1) в 20-м туре Мир РПЛ.

«Спартак» оступился в Казани. Ну что значит: красно-белые наиграли на ничью? Постойте, футбол не прощает таких ошибок в обороне. Команда Станковича великолепно действует в атаке! Великолепно! Такие комбинации, такое давление. Но вот защита... Как же гости не сдержали Даку, пропустили от него два мяча?

Албанец — конечно, большой мастер. Я вот на него смотрю и не понимаю, почему он не играет в топовом российском клубе? Почему его не подписал «Спартак», а сделал ставку на Гарсию? Пока у меня ответа нет. Разве новичка красно-белых можно сравнить с нападающим «Рубина»?

У Даку же сумасшедшая реализация! Она и решила исход встречи. Это игрок уровня Кордобы. Точно не слабее. Он однозначно сильнее и Кассьерры, и Лусиано. Злой, все время нацеленный на ворота. Любо-дорого смотреть.

Так что я бы все же назвал победу казанцев закономерной. Ведь в первом тайме хозяева могли и больше забить. Вспомните момент в самом начале игры, когда Йочич выскочил один на один с Максименко. Вратарь выручил гостей, но и рубиновец мог, конечно, сыграть похитрее, — сказал комментатор.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoМирлинд Даку
logoпремьер-лига Россия
logoСпартак
logoГеннадий Орлов
logoКраснодар
logoДжон Кордоба
logoРубин
logoЛивай Гарсия
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