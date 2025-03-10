Попов о стычке в матче «Рубин» – «Спартак»: «Даку можно было не удалять – он провоцировал красиво, а Дуарте применил силу. Судья решил уравнять составы»

Алексей Попов прокомментировал удаление Мирлинда Даку в матче со «Спартаком».

«Рубин» одержал победу в матче 20-го тура Мир РПЛ (2:1).

На 74-й минуте матча произошла стычка между Алексисом Дуарте и Мирлиндом Даку . Защитник «Спартака » нарушил правила на Даку, а нападающий «Рубина» в ответ сфолил на парагвайце, после чего схватил мяч и не отдавал его Дуарте, чтобы тот не мог разыграть штрафной. Игрок «Рубина» отбросил мяч в сторону, Дуарте схватил албанца за шею и свалил его на газон. Главный арбитр Кирилл Левников показал обоим игрокам по второй желтой карточке.

– Даку можно было не удалять – сто процентов. Он правильно сделал, спровоцировал защитника, и поэтому судья, видимо, решил обоюдно удалить. Один провоцировал, но провоцировал красиво, хорошо, без грубости, а Дуарте решил применить силу дальше на усмотрение судьи, и судья принял решение уравнять составы.

– Насколько эмоции портят жизнь и Даку, и клубу?

– По крайней мере, сейчас «Рубину» это ничего не осложняет, потому что Даку их тащит. Другое дело, если бы они проиграли 3:2, а предпосылки к этому были, то можно было бы обвинить Даку в непрофессионализме. Но так как они выиграли, он сейчас король, и это нормальная ситуация в футболе, когда сегодня тебя считают гением, а завтра – изгоем, – сказал бывший защитник «Амкара», «Рубина » и сборной Казахстана.