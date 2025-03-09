Денисов об ошибке с «Рубином»: «Увидел Умярова в центре, подработал, нападающий прочитал момент. Мог сыграть проще. Случилось, что случилось, назад время не вернуть»

Даниил Денисов прокомментировал свою ошибку в игре с «Рубином».

«Спартак» проиграл казанцам в 20-м туре Мир РПЛ (1:2).

На 7-й минуте Денисов , получив мяч от вратаря Александра Максименко на углу штрафной площади, попытался сделать передачу вперед, но Руслан Безруков выставил ногу, и от нее мяч отскочил к Мирлинду Даку. Форвард первым же касанием нанес точный удар в ближний угол.

– Мяч был у Максименко. Потом он отдал его мне, я неплохо принял, увидел Умярова в центре, подработал. Нападающий неплохо сыграл и прочитал момент. Мяч отскочил неудобно и случился гол.

– Это твоя ошибка или нападающий хорошо сыграл?

– И то и то. Естественно, я мог сыграть лучше. Отыграть на Дуарте назад, сыграть проще. Случилось, что случилось, назад время не вернуть, – сказал защитник «Спартака ».